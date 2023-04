"El compromiso, regresar: Brenda

Sabinas, Coahuila.- La candidata de Movimiento Ciudadano a la Diputación, Brenda Flores, continúa recorriendo el Distrito 03 en una campaña de frente a la ciudadanía, viéndola cara a cara, presentándoles las propuestas y enriqueciéndolas con las necesidades de las poblaciones de los 11 municipios que está visitando y los cuales comprenden la demarcación del 03.

La gran extensión geográfica del municipio y lo difícil para recorrer las colonias y comunidades de todos los municipios no es obstáculo para llevar el mensaje a toda la ciudadanía por medio de diferentes estrategias como el uso de las redes sociales, los medios de comunicación tradicionales y hasta la propuesta de un debate que ha realizado la coordinación de Movimiento Ciudadano ante el Comité Distrital del IEC con la finalidad de que la población tenga acceso a las propuestas de todos los candidatos y pueda reconocer a la candidatura de Brenda Flores como la mejor opción.

Todas estas acciones se realizan además de acudir a los lugares donde se reúne la gente, volanteo en los cruceros y sobre todo el "cara a cara" con la ciudadanía donde la candidata del 03 ha tenido la oportunidad de intercambiar opiniones con los vecinos de las colonias y la presentación de las soluciones para las problemáticas que les aquejan, justo en las puertas de los domicilios de miles de votantes.

"Afortunadamente Movimiento Ciudadano está creciendo y tomando mucha fuerza, por los resultados que se pueden observar en los estados y municipios donde gobernamos, con perfiles como el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el Presidente Municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas" señaló la candidata en entrevista.

Y agregó "las propuestas de Movimiento Ciudadano son aquellas que se pueden cumplir, el compromiso con la gente es regresar a los lugares donde se les pidió el voto, y que vamos a llevar al Congreso del Estado sus problemáticas para hacer todo por resolverlas, eso es lo principal".

Aseguró que de nada sirve prometer algo cuando no se tiene la firme decisión de estar del lado de los ciudadanos, levantar la voz y hacer que se escuche a nombre de quienes desde hace muchos años piden atención a problemáticas tan sensibles, pero tan simples como la legislación a favor del acceso al agua y de sus derechos a ser usuarios de servicios públicos de calidad, como la recolección de la basura o calles en condiciones para circular sin dañar los automóviles.

Brenda Flores finalizó "estamos en contra de que se aprueben leyes que no están a favor de los ciudadanos, que los recursos se apliquen en acciones y obras que no son prioridad para la mayoría de las comunidades, y sobre todo en beneficio solamente de unos cuantos, desde el Congreso todo esto estaremos vigilando que no suceda".