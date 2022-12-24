El niño Dios es la razón de la navidad

SABINAS, COAHUILA.- “Jesús es la razón de la navidad, el origen de esta celebración es el nacimiento de Jesús, Dios que se hace hombre como uno de nosotros, viene habita con nosotros, nos salva del pecado, y por eso decimos Feliz Navidad” dijo el padre Juan Gerardo Hernández de la Parroquia de la Virgen de Guadalupe de esta ciudad agregó “celebrarlo como se debe, cuidar mucho de unión familiar, del perdón, la armonía para que vivamos lo central el misterio de cristo”.

Señaló, si solamente va a ser una fiesta, pues entonces solamente nos celebramos a nosotros mismos, es egoísmo, no solamente tiene que ser 25 de diciembre para hacer fiesta, de esta manera invitó a festejar como se debe cuidar la armonía familiar, integridad, porque mientras unos están en fiesta algunos viven una tragedia, un accidente una perdida, todo esto debemos cuidarlo siendo moderados en nuestra forma de celebrar.

Externó, si tenemos que alegrarnos en el nacimiento de Jesús, que tengamos esperanza en la humanidad, en el país una mejor situación de vida, todo esto poniendo nuestra esperanza en Dios y con nuestra labor cristiana.

En cuanto a la caridad que se debe vivir, dijo, recordemos en estos tiempos, partimos de que Dios nos ha dado el don de su hijo, al actuar así con nosotros nos recuerda que debemos tener caridad con los demás, hay personas solas, familias que no tienen para una cena, les hace falta una colcha, un calentador, aquí la gente de la Parroquia nos ayuda para que repartamos más de 60 cenas de navidad, recordando que la familia de Nazaret no tenía un lugar en la posada, quieren de esta manera compartir.

De esta manera, invitar a la población para que vea por alguien que no la está pasando muy bien esta Navidad y que tiene necesidades.