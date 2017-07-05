Eligen a la reina de Nuevo Barroterán

Esta fue una petición de los habitantes de dicho poblado hacia las autoridades municipales

NUEVO BARROTERÁN, COAH.- Este fin de semana la fiesta comenzó en la comunidad del Nuevo Barroterán, los habitantes de este sector estaban pidiendo que se les tomara en cuenta para celebrar en una fecha a la gente de esta parte del municipio y este domingo, por primera vez, se escogió a la primera reina para estas festividades que se llevarán a cabo el ocho y nueve de julio en la plaza de la colonia Valle Dorado.

Fueron tres jovencitas, dos estudiantes de preparatoria y una de universidad las que en esta primera ocasión decidieron participar para representar a su gente.

Por medio de sorteo, cada una pasó a tomar un ramo de flores que contenían cada uno, un sobre, en uno la inscripción de reina y en los otros dos, los nombramientos como princesas, en esta ocasión, la suerte acompañó a Yuvisela Guadalupe García García, de 17 años, ella será coronada como reina en el inicio de la miniferia el próximo fin de semana.

Como princesas, le acompañarán Diana Monserrat Zamarripa Torres y Griselda Magaly Espitia Niño en una noche en la que brillarán en la primera gran fiesta de Nuevo Barroterán.

Para conocer a la nueva reina, estuvieron en el evento el alcalde de Sabinas, Ignacio Lenin Flores Lucio, su esposa, la diputada electa por el distrito 3 Zulmma Guerrero quien en su mensaje felicitó a estas jóvenes por ser las primeras en participar en esta festividad y donde también estuvo presente el alcalde electo de Sabinas, Cuauhtémoc Rodríguez.