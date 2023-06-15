Embellecen el parque lineal

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Para ofrecer a las familias del Pueblo Mágico de Múzquiz espacios más dignos de esparcimiento familiar, la alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra giró instrucciones para embellecer el Parque Lineal “Arroyo Zamora” ubicado a un costado de la macroplaza.

1 / 2 Supervisó la edil, la campaña de limpieza. 2 / 2 Colaboraron cuadrillas de diferentes departamentos. ❮❯

Fue la mañana de ayer que personal de diferentes departamentos de la administración municipal 2022-2024, unieron esfuerzos para realizar una limpieza total en dicho lugar retirando toda maleza y limpiando lo que es el cauce que atraviesa por dicho sector.

La alcaldesa del Municipio de Múzquiz, supervisó la intensa campaña de limpieza en la línea verde, constatando los trabajos realizados por las cuadrillas de limpieza.

Entre los departamentos que formaron parte de estas acciones destaca ecología, obras públicas, Fomento Deportivo además de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Flores Guerra, felicitó a quienes se unieron a esta labor exhortando a la comunidad en general a cuidar de estos espacios recreativos que son del pueblo.