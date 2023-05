En julio pagarán las terminaciones

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- ¡Hasta no ver, no creer! Dijeron los ex trabajadores de Mina VII al enterarse que a mediados del mes de julio habrá de reanudar Minera del Norte Filial de AHMSA, los pagos mensuales por concepto de terminaciones.

"Esta es la información que nos llegó por parte de nuestros compañeros luego de reunirse con representantes de Altos Hornos de México el pasado fin de semana" expresó Javier Limón.

Cabe hacer mención, a pesar que AHMSA utiliza el slogan "No hay Dinero" para pagar a los mineros activos y ex mineros sumando a los proveedores, trascendió durante la reunión del pasado viernes que los integrantes del nuevo consejo administrativo habrán de inyectarle a la compañía 50 millones de dólares para poder solventar gastos pues la prioridad es saldar deudas.

Al hacer frente a lo adeudos, incluirán primeramente los pagos a los ex trabajadores de la mina VII que cerró sus puertas en el mes de mayo del 2022 en la comunidad de Minas de Barroterán.

Sobre el particular, el entrevistado expresó su sentir manifestando "Nuestro planes fueron truncados, obtener el pago de terminaciones ha sido todo un viacrucis, de lo más amargo por lo que confiamos en Dios en salir adelante.