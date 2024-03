En Múzquiz Familia busca apoyo ara cirugía urgente

TERESA MUÑOZ / LA VOZ

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- ¡Hasta donde Dios quiera, no me he de rendir! Una familia en Múzquiz enfrenta una situación desesperada tras un accidente que dejó al jefe de hogar, Ángel Eduardo Serrano Rodríguez, en una condición precaria.

Ángel, quien fue atropellado el 19 de mayo de 2022, requiere una operación urgente para mejorar su salud y poder salir adelante así como también proteger de su familia.

El accidente, causado por un conductor ebrio que ignoró una señal de alto e impactó su motocicleta, resultó en múltiples fracturas en su pierna derecha.

A pesar de que el presunto responsable fue detenido junto con sus acompañantes, quedaron en libertad sin responder a las consecuencias.

Gracias a la compasión de un buen samaritano, Ángel fue dado de alta en el Seguro Social, recibió una operación donde le colocaron dos placas y dieciséis tornillos, además de un implante de hueso en la rodilla derecha.

Sin embargo, posterior a la operación anterior, su salud se deterioró al quedar expuesto el material quirúrgico, situación que prácticamente lo imposibilita para trabajar y sacar adelante a su familia.

Ángel y su esposa Guadalupe Maldonado han sido vistos en el Centro Histórico de Múzquiz solicitando la ayuda de los ciudadanos para financiar la cirugía necesaria que tendrá que realizarse en un hospital privado.

Dado a lo anterior, la familia apela a la caridad de la comunidad para recaudar los fondos necesarios logrando con la fe puesta en Dios, que el joven padre de familia salga adelante.

Cabe señalar, parte del proceso de recuperación, Ángel Eduardo lo ha compartido a través de redes sociales en su perfil de Facebook y en todo momento pone su condición en manos de Dios.

Fue el 20 de mayo del 2022 cuando expresó "una larga noche" en el hospital, posteriormente el 21 de mayo del mismo año, comentó: aunque sea largo el camino, la bendición del señor me acompaña.

En algunos otros de sus mensajes le dio gracias a su mujer Lupita Maldonado por estar a su lado en las buenas y en las malas.

Cuando fue dado de alta tras la operación que le realizaron en el IMSS expresó: Gracias a Dios ya puedo estar en casita, gracias al ángel de médicos que me tocó, muy agradecido con él y con todos ustedes, quienes fueron los que me apoyaron y me dieron fortaleza para seguir adelante, primeramente mi recuperación, mencionó el 17 de junio del 2022.

Ya en su hogar, posteó en redes: "Salgo un rato pa´fuera de casa y me pregunta un vecino que porqué tan solo, ¿Y tus amigos,? que ya no miro a nadie, nomás te accidentaste y ya nadie te visita, a lo que le respondo, no estoy solo, Dios camina a mi lado y él no me abandona.

Para aquellos que deseen contribuir a la causa de Ángel, pueden comunicarse al número de teléfono 864 126 82 43, cualquier ayuda será profundamente apreciada por el ciudadano y su familia en estos tiempos difíciles que atraviesan.