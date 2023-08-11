En Rosita roban a cualquier hora

NUEVA ROSITA, COAH.- La ola de robos está imparable en la colonia Humberto Moreira Valdez, desde un cilindro de gas hasta joyería fina han sustraído los amantes de lo ajeno que les importa poco causar destrozos en los domicilios para poder ingresar y saquearlos.

Los constantes robos que se registra en el citado sector esta rebasando la tranquilidad de los habitantes, los vecinos se pusieron de acuerdo para cuidarse entre sí para evitar los atracos domiciliarios.

Para estar en contacto las familias del sector, crearon un grupo en las redes digitales para correr la voz en caso que se registre algún incidente, los atracos se registran diariamente que los ladrones traen en jaque a los habitantes de la colonia Humberto Moreira Valdez.

Los afectados están cansados de denunciar, los atracos, y gracias al grupo de WhatsApp han logrado identificar a los presuntos responsables, así mismo recuperar objetos robados, principalmente los cilindros de gas butano, sin la ayuda de las corporaciones policíacas.

Los domicilios no pueden permanecer solos durante el día, los ladrones no respetan merodean los hogares para detectar que no se encuentren las familias para vandalizarlos.

Los robos están a la orden del día en ese sector, los vecinos hacen un llamado a las autoridades policíacas para que realicen más a menudo rondines de vigilancia, ya que están a merced de la delincuencia.