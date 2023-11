Encabeza Claudia Garza reunión con morenistas

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Militantes del Partido MORENA ratificaron apoyo total a la doctora Claudia Sheinbaum quien se postula a la Presidencia de la República, lo anterior, tras asistir a la asamblea informativa que presidió la licenciada Claudia Garza del Toro teniendo como sede este mineral.

Ahí, los asistentes de Minas de Barroterán, Villa de Esperanzas y propiamente de Palaú mostraron su sentir en torno al cierre de los desarrollos de carbón, puesto que la Región Carbonífera agoniza ante la falta de empleos y esto lo hicieron saber también a quien aspira al proceso interno de MORENA en busca de una senaduría.

En entrevista con Garza del Toro dijo: "Nos registramos en este proceso porque creemos que podemos hacer las cosas bien y tengo la seguridad, el sustento, la trayectoria y la congruencia, además de amor al proyecto de la 4ª. Transformación porque cuando lo formamos fue con una ilusión, con una esperanza de poder iniciar un cambio para el país, por ello habremos de seguir adelante", mencionó.

Añadió que lo que sigue es reforzar la continuidad de la 4ª. Transformación y esto se logra cuando se pueden hacer Reformas Constitucionales.

Claudia Garza dijo ser originaria de Monclova, Coahuila y en torno al tema de AHMSA refirió: mi padre fue obrero toda su vida de esta empresa, es un tema muy sentido porque observo cómo está sufriendo toda la gente, lo que tienen sin cobrar, acentuó.

En virtud de ello, externó -desde febrero estoy trabajando buscando primero la organización en esta resistencia pacífica que los obreros tienen que dar para luchar y recuperar lo que es suyo-.

"Sigo adelante de una dinámica, no me toca hacer promesas que no puedo cumplir, no está en mis manos, lo que me toca hacer es fortalecer con apoyo moral, construir la residencia pacífica de los luchadores, de los compañeros obreros para que aguanten, hasta que llegue la solución que queremos todos para Monclova, manifestó a LA VOZ.