Encierran a adolescentes

NUEVA ROSITA, COAH. - La Procuraduría de los Niños Niñas y la Familia atrajo el caso de dos menores de 14 y 16 años de edad, que son encerrados por su madre para evitar que salgan a la calle a drogarse, supuestamente las vecinas de la familia dieron parte a las autoridades sobre este caso.

María Teresa Rodríguez, madre de estos menores dijo que le llegó un citatorio por parte de la PRONNIF para presentarse en dicha dependencia para dar a conocer los motivos por los cuales los encierra en su vivienda ubicada en la colonia San Luisito.

Señalo que fueron los vecinos los que la reportaron ante las autoridades ya que ella deja a sus hijos encerrados cuando se va a trabajar.

"Si yo los tengo con candado es porque ya me han robado cosas, bocinas y demás objetos, ellos se quedan dormidos".

La madre de familia es viuda, tiene que trabajar en doble turnos en su trabajo para sacar adelante a sus hijos los cuales aseguró estarán regresando a la escuela para terminar la secundaria.

Mencionó que el personal de la PRONNIF le preguntó el porqué sus hijos no están estudiando en estos momentos, debido a sus adicciones ya no fue posible que siguieran en la secundaria y preparatoria el varón de 16 años estuvo anexado donde permaneció por 6 meses.

Personal de la PRONNIF estará al pendiente de este caso que atrajo esta dependencia debido a las constantes quejas que presentaban los vecinos que los tenía encerrados en su domicilio.