Enfermo no necesita tanque de oxígeno

MARTIN AGUIRRE / LA VOZ

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, justificó el retiro del tanque de oxígeno a uno de sus derechohabientes, al afirmar que ya no lo requiere y su salud no se encuentra en riesgo.

El IMSS mediante comunicado oficial informó que se otorgó la debida atención al joven paciente debido a que actualmente no requiere el suministro de oxígeno como parte de su tratamiento, ya que no padece enfermedades pulmonares crónicas, de acuerdo al expediente clínico.

Por lo anterior, las autoridades del nosocomio se mantienen en disposición para despejar cualquier duda de la señora Santa López, madre del joven enfermo.