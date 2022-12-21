Enorme fila en gaseras

NUEVA ROSITA, COAH.- Enormes filas de ciudadanos se observaron haciendo fila en las empresas gaseras en busca del energético con la intención de prepararse por las gélidas temperaturas que se registran a partir de hoy.

El movimiento se registró desde la mañana de hoy, las personas acudieron al llenado de sus cilindros de gas ante el temor de que pueda escasear durante los próximos días por las bajas temperaturas que se registran.

Gerardo Ortiz, quien acudió a una conocida compañía gasera, señaló que se abasteció de gas butano para hacerle frente al frío que se avecina con su calentador y además para la preparación de sus alimentos.

Aunque los trabajadores de las empresas gaseras mencionaron que no habrá escasez del energético debido a que cuentan con suficiente producto para abastecer a las familias que lo requieran durante las últimas semanas del año que está por finalizar.

La mayoría de los usuarios portaban su cilindro de gas de diez kilos que utilizarán en los calentadores durante esta temporada invernal para mantener calientitos a la familia principalmente a los niños. Dijo el entrevistado.