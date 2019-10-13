Entrega a campesinos programa Concurrencia

Nueva Rosita, Coah.- El Gobierno de Coahuila llevó a cabo la entrega de apoyos correspondientes al programa Concurrencia Municipalizada 2019 para los municipios de San Juan de Sabinas, Múzquiz, Juárez y Progreso.

El evento estuvo presidido por José Luis Flores Méndez, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Coahuila; el Alcalde de San Juan de Sabinas, Julio Iván Long Hernández, así como representantes de los alcaldes de la región.

Dentro de su mensaje, el Secretario de Desarrollo Rural destacó el decidido apoyo que el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís siempre ha brindado al campo, siendo Coahuila uno de los principales productores agrícolas y ganaderos del País.

Hizo hincapié en el deseo de Riquelme Solís para que los productores sigan trabajando unidos en bien del estado.

Aseguró que la entrega de cercados, tractores y herramientas al campo de Coahuila, es fundamental para el crecimiento del estado, pues a nivel internacional en las mesas de las familias hay productos coahuilenses.

En su intervención, el alcalde Long Hernández agradeció el apoyo que de forma directa envía el Gobierno de Coahuila.

“Estamos muy contentos con el apoyo de nuestro gobernador Riquelme, nosotros estamos trabajando de su mano, para llevar a nuestros amigos campesinos lo necesario para que sigan creciendo”, indicó el Alcalde.

Por su parte, Uvaldo Ibarra Pruneda, en representación de los beneficiarios, dio las gracias por el apoyo brindado y aseguró que estos apoyos son indispensables para el desarrollo del campo.

En la Región Carbonífera fue beneficiado en el Municipio de San Juan de Sabinas un total de 18 proyectos, con inversión de un millón 200 mil pesos.

Mencionó que la palabra del Gobernador queda plasmada en la entrega de los recursos para la realización de los proyectos.

“Aquí es donde decimos ‘gracias señor Gobernador, pues sin su apoyo no lo lograríamos’”, expresó.

En la Región Carbonífera fue beneficiado en el Municipio de San Juan de Sabinas un total de 18 proyectos, con inversión de un millón 200 mil pesos.

Para Sabinas, 22 proyectos, con inversión de un millón 600 mil pesos. Progreso, 23 proyectos, con inversión de 2 millones de pesos.

Múzquiz, 42 proyectos, con inversión de un millón 200 mil pesos. Y para Juárez, 4 proyectos, con inversión de 600 mil pesos.

Se han entregado: 31 remolques, 31 cercos, 20 corrales, 18 cobertizos, 14 implementos, 7 molinos, 4 empacadoras, 4 básculas, 3 refrigeradores y un tractor.

En el evento se hizo entrega de los cheques para los beneficiarios de los 5 municipios de la región, quienes agradecieron el apoyo incondicional del Gobierno de Coahuila.

La entrega de cercados, tractores y herramientas al campo de Coahuila, es fundamental para el crecimiento del estado.