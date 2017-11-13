Entrega Gobernador 11.4 mdp al campo

El Gobernador del Estado refrendó su compromiso con el campo durante la intensa jornada que realizó el día de ayer por diferentes municipios de Coahuila, en los que entregaron 135 proyectos para el campo con una inversión de 11 millones 400 mil pesos, para impulsar al campo.

Tal como lo dijo al inicio de su sexenio, el Mandatario Estatal trabajará hasta el último día de su administración para mejorar la calidad de vida de los coahuilenses.

Dentro de los sectores que recibieron un gran apoyo durante la administración se encuentra el campo, que es uno de los aspectos en donde se tuvo gran interés ante la importancia de la actividad ganadera y agrícola en la Entidad.

El gobernador Rubén Moreira Valdez realizó el día de ayer un recorrido por municipios de la región Carbonífera, Desierto y Centro, el cual finalizó en el municipio de Castaños, en los que entregó diversos apoyos para impulsar el campo.

En total fueron 135 proyectos los que se autorizaron y que el día de ayer se entregaron a los productores de Múzquiz, Boquillas del Carmen y Castaños, con una inversión de 11.4 mdp, como parte del programa de Concurrencia Municipalizada para mejorará el equipamiento e infraestructura de los ejidos.

En el municipio de Castaños fueron autorizados un total de 38 proyectos, en los que se tuvo una inversión de 2 millones por parte del proyecto de Concurrencia, también se entregó un protyecto de canalización a través del programa de Conaza con un monto de 1.9 millones, así como programa IPASA del ejido Presa de Rodríguez y el Granjeno, de 1.6 mdp, con poco más de 5 millones para el Municipio.

Dentro del evento se contó con la participación del Secretario de Desarrollo Rural Alfio Vega de la Peña quien reconoció el trabajo que realizó el Gobernador durante su gestión, en donde se recorrió a todo el estado y se llegó incluso a las comunidades más alejadas para llevar los apoyos que requerían.

Así mismo, productores de la localidad reconocieron el apoyo por parte del mandatario, al destacar que en ninguna administración se habían hecho llegar tantos apoyos y se tenía un crecimiento como en estos últimos seis años.

Por su parte el mandatario estatal señaló que durante su administración trabajo en diferentes aspectos para mejorar las condiciones del campo, una de ellas fue la seguridad, que gracias al apoyo de la ciudadanía se lograron mejorar las condiciones en todo el estado.

En cuanto los apoyos del campo señaló que es un importante logro el que se tuvo y dijo que esto continuará con el nuevo gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís y dijo que les va a ir mejor ya que es una persona que tienen una gran cercanía con la comunidad.

EN CIFRAS

135 proyectos fueron los que autorizaron el día de ayer se entregaron a los productores de Múzquiz, Boquillas del Carmen y Castaños

11.4 mdp fue la inversión por partedel porgrama de Concurrencia Municipalizada para mejorar el equipamento e infraestructura de los ejidos.