Entrega Gobernador equipo a Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el alcalde José María Morales Padilla entregaron patrullas para la nueva Policía Industrial, así como vehículos utilitarios y equipo para la iluminación del Centro Histórico de este municipio, todo con inversión de más de 25.8 millones de pesos.

En evento que se llevó a cabo en la explanada del DIF Ramos Arizpe, el Mandatario estatal recordó que en las últimas semanas se han entregado en este municipio 125 millones de pesos en obras y equipamiento.

“La competitividad que tiene Ramos Arizpe la ha demostrado en las últimas semanas”, comentó el Mandatario estatal, al tiempo de informar que la próxima semana se anunciará una empresa grande que se instalará en este municipio.

Riquelme Solís señaló que los resultados están a la vista en Ramos Arizpe, y que él ha sido testigo de cómo se ha transformado y cómo se han resuelto las principales necesidades de sus familias.

Agregó que para su Administración, todos los rubros son importantes, pero que su prioridad es la seguridad, la economía, el empleo y la infraestructura social: “Porque todos queremos que Ramos Arizpe continúe su marcha hacia mejores estándares de productividad”, dijo.

Miguel Riquelme puntualizó que según los datos del sistema Nacional de Seguridad, a la fecha se contabilizan mil 145 homicidios dolosos en Nuevo León, mil 90 en Zacatecas y 409 en Tamaulipas, mientras que en Coahuila han sido 114.

“Ese es el trabajo de nuestras Policías y de la gente que nos apoya dentro del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, la coordinación que tenemos con el Gobierno Federal en el tema de Seguridad Pública”, expresó.

Reiteró que con seguridad, hay generación de empleo y hay confianza en nuestra tierra.

En ese sentido, pidió al Alcalde continuar con su misión, que desde el principio fue y ha sido muy puntual en las cosas que requiere Ramos Arizpe.

“En 2023 tenemos que redoblar el paso, y los alcaldes deben de aprovechar la voluntad, el trabajo en equipo y la unidad que siempre pregona mi Gobierno para poder avanzar lo más posible”, mencionó Miguel Riquelme.

En su mensaje, el alcalde José María Morales reconoció que hoy Coahuila es uno de los estados más seguros de México, y que la seguridad de que goza el Estado, brinda confianza y certeza a los inversionistas.

Informó que este año, el gobernador Miguel Riquelme ha anunciado 14 nuevos proyectos de inversión en Ramos Arizpe y la expansión de cuatro empresas ya instaladas, todo con una inversión superior a los 900 millones de dólares, cifras históricas para el Municipio.

Agradeció al Gobernador por la entrega de seis patrullas y por la puesta en marcha de la nueva Policía Industrial, modelo que permitirá una comunicación más directa y asertiva entre Mando Único y la Industria, con el objeto de ampliar y fortalecer la presencia policial en los distintos parques industriales.

Agregó que, además, el Gobernador entrega dos camiones recolectores de basura y una pipa al área de Servicios Municipales.

De la misma manera, señaló que hoy el gobernador Miguel Riquelme pone en marcha la segunda y última etapa del nuevo sistema de alumbrado público colonial, que permitirá contar con una mejor seguridad y darle una nueva imagen al Centro de Ramos Arizpe.

Acompañaron al Gobernador en este evento, además, Ana Lucía Cavazos Cuéllar, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe; Edna Dávalos Elizondo, diputada local; Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General del Estado, y Sergio Alain Aguilar Guerra, presidente de la AIERA.

También Alejando González Farías, Secretario del Ayuntamiento; Mario Gómez del Bosque, presidente de Consejo Ciudadano de Seguridad Pública; Rolando Álvarez Flores, Director de Seguridad Pública Municipal, y Alberto Gabriel Martínez López, Comisario General de la Agencia de Investigación Criminal.