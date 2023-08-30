Entrega Oscar Ríos paquetes escolares

NUEVA ROSITA, COAH.- Continua Óscar Ríos Ramírez con su labor social apoyando en la economía familiar a los estudiantes con la entrega personalizada de paquetes de útiles escolares en este inicio a clases sin importar partidos ni colores su único fin es ayudar a los que menos tienen.



Hasta el momento se han beneficiado más de mil niños de diferentes grados y escuelas con la entrega de paquetes de útiles escolares los cuales tienen un costo superior a los 300 pesos cada uno.

Para hacer la entrega personalizada Ríos Ramírez recorrió diferentes colonias, barrios y ejidos de todo el municipio de San Juan De Sabinas, con el fin de apoyar a las familias con la entrega de cuadernos, lápices, borradores, sacapuntas, colores entre otros artículos escolares.

Sin ningún interés nada más que el de servir a la comunidad, Oscar Ríos Ramírez visitó la casa hogar Refugio y Esperanza para hacer entrega de artículos escolares que requieren los alumnos que acuden a diferentes planteles educativos.

Según sea la necesidad de las familias, también se está dotando de mochilas a los estudiantes que lo requieran en forma gratuita además de sus paquetes de útiles escolares que inició a entregar desde el pasado mes de julio.