Entrega Rubén obra en unidad deportiva

San Juan de Sabinas Coah.- En la gira de trabajo que realizó por la región Carbonífera, el gobernador Rubén Moreira entregó la rehabilitación de la unidad deportiva Raúl González en Nueva Rosita, donde el alcalde de San Juan de Sabinas César Gutiérrez Salinas destacó el apoyo incondicional brindado por el titular del Ejecutivo Estatal a favor del deporte.

Para realizar esta obra se ejercieron recursos del orden de los 3.6 millones de pesos, provenientes del Fondo Minero destinados para el Gobierno del Estado, según se informó durante la entrega.

Al hacer uso de la palabra el alcalde César Alfonso Gutiérrez Salinas subrayó el respaldo que el gobernador Rubén Moreira siempre ha dado a favor del deporte, recordando la inversion gestionada por el Ejecutivo Estatal para las instalaciones del gimnasio municipal Ricardo Torres Nava, obra en la que se invirtieron casi nueve millones de pesos, así como en otras áreas deportivas del Municipio.

Juan José Medrano, promotor deportivo y encargado de las ligas municipales de futbol, a nombre de los deportistas del Municipio agradeció al Gobernador las acciones emprendidas durante su administración que directamente benefician a los deportistas, como el establecimiento de estrategias que trajeron la paz a todos los municipios de Coahuila.

Por su parte, el gobernador Rubén Moreira Valdez dijo en su mensaje que además de poder ejercer las acciones para impulsar a los jóvenes y niños deportistas hacía un reconocimiento público a los estudiantes de la ciudad luego de su destacada participación en el tradicional desfile del 20 de noviembre para celebrar el aniversario de la Revolución Mexicana, al calificarlo como el desfile de mayor duración en el País.

Finalmente el Gobernador, acompañado del alcalde César Alfonso Gutiérrez Salinas y de autoridades locales y estatales realizó el corte de listón para hacer entrega de la rehabilitación de la unidad deportiva Raúl González, ubicada en el cruce de Simón Bolívar con presidente Juárez en Nueva Rosita.