Entregan católicos, despensas a familias

NUEVA ROSITA, COAH. Sin importar la hora ni las condiciones climáticas que imperan desde el jueves por la noche, un grupo de católicos de la parroquia San José Obrero se dieron a la tarea de apoyar con despensas a las familias que menos tienen.

Familias de las colonias Antonio Gutiérrez, Mina Siete por mencionar algunas recibieron sus despensas por la comunidad de la parroquia de San José Obrero.

Ayudando al próximo es una manera de agradecer a Dios por las bendiciones recibidas durante todo el año, además tienen contemplado regalar cenas navideñas a familias de escasos recursos económicos.

La parroquia se ubica en un sector donde la mayoría de las familias son de escasos recursos económicos, por tal motivo realizan este tipo de actividades en forma mensual que ayuda a las familias en su economía familiar.

Además cuentan con un dispensario médico, especialmente para los más necesitados que requieren de alguna consulta en forma gratuita, además el medicamento se les obsequia a quienes lo requieran.