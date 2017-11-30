Entregan reconocimientos a bienhechores de casa hogar

NUEVA ROSITA, COAH.- Por cuarta ocasión consecutiva, la directiva y niños de la casa hogar “Refugio y Esperanza”, entregaron un reconocimiento a sus bienhechores, como muestra de gratitud por sus aportaciones para el sostenimiento y funcionalidad del albergue.

Claudia Hernández Salas, directora de la casa hogar, agradeció a sus bienhechores por el apoyo económico que mes tras mes reciben de cada uno de ellos y gracias a sus aportaciones los niños albergados viven mejor. Dentro de los agradecimientos que hicieron los directivos de la casa hogar resaltaron las campañas de limpieza, reforestación e impermeabilización que realizó el grupo México y Casa Grande. La entrevistada agregó que gracias al Gobierno de Coahuila recibieron apoyos económicos que les ayudaron para rehabilitar el edificio de la casa hogar, aparte de las actividades que realizaron con la finalidad de recabar fondos y poder cubrir las necesidades más apremiantes.

Los apoyos que reciben de sus bienhechores, en gran parte los utilizan en los estudios de las menores que cursan preescolar, primaria y secundaria, para la adquisición del material educativo que a diario requieren para sus tareas.