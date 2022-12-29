Entregan tarjetones a gente con discapacidad

NUEVA ROSITA,COAH.- La dirección de Seguridad Pública municipal continúa con la campaña de entrega de tarjetones a las personas que por alguna discapacidad y que tienen la necesidad de estacionarse en el área de discapacitados lo puedan utilizar.

Francisco Alberto Garza Sifuentes, director del Mando Único dijo que saben que muchas personas ocupan un lugar en el estacionamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social pero debido a la demanda y que muchos de ellos no cuentan con placas de discapacitados se les entrega este tarjetón.

Diariamente son de dos a tres infracciones que se aplican en este lugar por lo que es importante que se tomen medidas al respecto porque sí es muy necesario.

Los tarjetones se entregan mensualmente a quienes la soliciten pero deberán de comprobar la necesidad del mismo, de igual forma será gratuito.

"Nos hemos encontrado con esas situaciones porque los oficiales desconocen del tema, si la persona que esta estacionada en ese lugar está discapacitada y necesita estar ahí por lo que esta es una estrategia que queremos aplicar para que quien lo necesite se pueda estacionar sin ningún problema” dijo.

Es tarjeta azul que la persona podrá tramitar en las instalaciones de Seguridad Pública, esta deberá de ser colgada en un lugar visible para que el elemento pueda respetar y no retirar placas o aplicar multas.

Por el momento se aplicará solamente en este lugar, estacionamiento de discapacitados del IMSS pero analizan la posibilidad de aplicarlo en otros lugares más.