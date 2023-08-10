Equipan a Arteaga con más cajeros

ARTEAGA, COAH.- El alcalde de Arteaga, Ramiro Durán García, colocó la primera piedra de la construcción de un cajero automático en el Parque Industrial Server a beneficio de 15 mil trabajadores y cientos de habitantes.

Durán García, señaló que este será uno de los muchos cajeros a los que puedan acceder cientos de trabajadores pero también los miles de visitantes que arriban al Pueblo Mágico cada fin de semana.

“Gracias a las condiciones óptimas de seguridad en el municipio, más bancos podrían estar interesados en colocar cajeros automáticos en diferentes puntos de la cabecera y algunas comunidades rurales”, expresó.

De igual manera, el alcalde de Arteaga destacó: “Este cajero al norte de la cabecera municipal ubicado en el bulevar Campestre servirá para obtener efectivo o realizar operaciones bancarias, esperando que sea el primero de muchos más y se responde a la petición de nuestros turistas quienes demandan cajeros de diferentes bancos para poder disponer de dinero en efectivo y hacer compras de productos artesanales o degustar alimentos en sus restaurantes”.

Este es el sexto cajero instalado en la cabecera municipal distribuidos en diferentes zonas, destacó, pero hacen falta en lugares como Huachichil, San Antonio y la Alameda Central, reconoció, pues hay muchos comercios que aún no cuentan con terminal bancaria: “Son logros que estamos seguros van a contribuir al crecimiento del comercio local y turismo, convencidos de que además constituyen a la competitividad y crecimiento de Arteaga”, finalizó el alcalde.