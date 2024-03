Es Andrea candidata del PAN en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Partido Acción Nacional, presentó el registro de Andrea Guadalupe Rodríguez Martínez ante el IEC, como abanderada de Acción Nacional para contender por la alcaldía del Pueblo Mágico de Múzquiz.

Cerca de las 10:00 de la mañana, el represente del partido, Profesor, Julio Rodríguez, acudió al Comité Municipal Electoral presentando la documentación correspondiente de la candidata.

En rueda de prensa, se dio a conocer por parte del dirigente municipal que no tienen conocimiento de algún otro registro puesto que nadie se presentó en dichas oficinas solicitando información o manifestando su interés de contender en el proceso electoral del 2 de junio, abanderando al Albiazul.

Destacó que el día de ayer surgieron rumores de la participación de otra persona, pero ante el partido no se ha acercado nadie con aspiraciones políticas.

En el caso de la participación de la Licenciada Andrea, se trata de una ciudadana que es habitante del Ejido La Cuchilla perteneciente al Municipio de Múzquiz.

Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Gestión Pública además de ser Especialista en Liderazgo Gubernamental aunado a contar con estudios en materia de género y, es miembro activo de Acción Nacional.

“Nosotros estamos conscientes que hoy por hoy en el aspecto político, contamos con la mejor candidata”, subrayó el dirigente del PAN en Múzquiz.

Añadió que, si sucede algún otro cambio, de la hora actual a las 00:00 horas de hoy que es cuando vence el plazo para los registros, estarían brindando más información al respecto, pero hasta el momento que sea real, claro, verídico que existe otra candidata, no tienen conocimiento de ello, aseverando que en estos momentos todo transcurre conforme al cauce legal, registrando en tiempo y forma a su candidata.

Añadió que, en caso de alguna imposición de la dirigencia estatal o nacional, habrán de sostener una reunión interna de partido a fin de tomar las decisiones necesarias para ver la forma de proceder.

MENSAJE DE LA CANDIDATA

ANDREA GUADALUPE RODRÍGUEZ

La licenciada Andrea Guadalupe Rodríguez Martínez mencionó estar muy contenta de encabezar dicho proyecto “soy originaria del ejido de La Cuchilla, dijo y soy una persona nacida y crecida en Acción Nacional”.

“Desde los juveniles he apoyado de manera voluntaria al partido, me he ido formando con ellos y he apoyado al Instituto Político como representante general”, señaló.

“Tengo una historia con el PAN, el Partido es mi casa, Acción Nacional es mi familia, esta directiva, este comité, es mi casa y accedí a la invitación de esta candidatura por medio de mis compañeros, por el maestro Julio, el Ingeniero Ernesto, Sonia, Lety la regidora, gracias a que el directivo estatal pidió de manera formal que se integrara una planilla encabezada por una mujer”, refirió.

Señaló que se trabajó mucho tiempo en este proyecto, le brindaron la oportunidad y hoy por hoy es un verdadero orgullo representar al PAN además de contar con una planilla integrada plenamente de ciudadanos preparados, conscientes y que conozcan cada una de las problemáticas del Municipio.

Es un proyecto ciudadano, un proyecto de jóvenes, un proyecto de hombres y mujeres además de miembros de la comunidad LGBT que están dispuestos a luchar por un Múzquiz mejor, por regresarle la grandeza a Múzquiz, esa grandeza que se ha ido perdiendo.