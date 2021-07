Es Don Chepo ejemplo de vida

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Fatigado en ocasiones, pero siempre con una actitud positiva, secándose el sudor de su frente con un pañuelo rojo así se le ve a "Don Chepo", José Vázquez Palomares a sus 79 años de edad, recorrer con su carrito de paletas diversos sectores del Oasis del Norte.

"Estoy orgulloso de ser paletero" porque así llevo el sustento a mi hogar, expresa el adulto mayor al detenerse por un momento en la sombra de un porche para resguardarse por algunos minutos de los calcinantes rayos del sol.

Sabemos que en el Pueblo Mágico de Múzquiz hay gente trabajadora que da su mayor esfuerzo aun cuando las circunstancias les son adversas y Don Chepo no es la excepción.

El, trabajó 25 años para la empresa Fluorita de México, "me terminaron se acabó el trabajo y ya no fui necesario pues enfermé de los oídos, expresa añadiendo que conforme pasaron los años fue sometido también a una operación ocular, pero perdió su ojo izquierdo, no quedó bien.

"Los billetes son los que hablan" y hoy no tengo para atenderme medicamento solo para subsistir vendiendo paletas en mi carrito", desde hace más de 20 años, dice el ciudadano.

Menciona que tiene un hogar, pero lo de él es salir todos los días a vender sus paletas, "no hay nada mejor que ganarse el dinero honradamente, trabajando", comenta.

El pensionarse no ha sido impedimento para que este hombre ofrezca los helados desde los bolis, paletas de todos y ricos sabores, sonando la corneta del carrito para que, niños, niñas, jóvenes y adultos le compren su mercancía.

"Sin trabajar, nadie va a venir a darte nada, porque nadie te debe nada" señala Don Chepo argumentando hay que salir a trabajar y ganarse el pan con el sudor de la frente de uno, aquellos que solo estiran la mano o lo que es peor que roban, jamás podrán saber ni experimentar la sensación de llevar alimento a la boca que fue ganado por las ganas de seguir adelante, vale la pena el esfuerzo, vale la pena el cansancio, el sacrificio que uno hace", dijo.

Don José tiene el apoyo de su familia pero como dice "Yo me enseñé a trabajar, y aquí seguiré hasta que Dios me dé licencia, agradeciendo a la ciudadanía le compren paletas cada vez que pasa por algún barrio.

"Hoy en día con la cuestión de la pandemia, si nos ha cambiado esto la vida a algunas personas, sobre todo a los más necesitamos, pero, teniendo fé y sobre todo, siendo positivos, con el favor de Dios seguiremos abriéndonos caminos, dice".

Don Chepo agarra su carrito y expresa seguiré mi camino porque tengo que vender mis paletas alejándose sobre la calle Oasis de la colonia Infonavit-Reforma hasta terminar su jornada llegando a helados Lupita para dejar ahí su carrito de paletas.

Chepito gusta mucho del béisbol, en aquellos años acudía a los campos para deleitarse observando y echándole porras a su equipo favorito, siempre acompañado de don Chebo Duarte su amigo del alma.

La ciudadanía que lo conoce expresa que don José todos los días pasaba por cierta avenida pues acudía a trabajar a Fluorita de México, una persona muy respetuosa y saludadora.

En el día a día para Don José es gratificante menciona pasar por los hogares de cada barrio y observar ya con su vista algo borrosa a los niños y niñas que lo siguen hasta alcanzarlo pues no escucha bien.

Muchas personas ven con admiración a "Don Chepito" y lo ponen de ejemplo ante las nuevas generaciones de jóvenes algunos sin oficio ni beneficio, además lo encomiendan a Dios y le envían miles de bendiciones deseándole, salud y felicidad a través de redes sociales, tomándole alguna fotografía para destacar su laborioso trabajo, pues a pesar de su edad sigue adelante como él dice, "Hasta que dios me llame al reino de los cielos".