Es tabú llevar a lo niños al CAM

SABINAS, COAHUILA.- Luego de indicar que no siempre los niños pueden estar en un sistema escolarizado, aunque sus padres lo deseen, su misma condición no les permite integrarse a la clase, dijo la maestra Claudia Membrillo Flores directora del Centro de Atención Múltiple Elsa Hernández, turno matutino, agregó si bien la misión del CAM es integrar a los alumnos a la escuela regular, no siempre se puede.

Señaló que han tenido casos en que los padres de familia se aferran a que sus hijos asistan a una escuela regular, sin embargo no es imposible, si se puede escolarizar un niño siempre y cuando tenga ciertas habilidades, quizá pueda tener un periodo más corto, depende de los especialistas de la evaluación que ellos hacen y el diagnóstico médico que traigan.

Respecto a la inscripción en el CAM dijo es todo el año, en febrero hay prescripciones para integrarse en el mes de agosto, pero todo el año reciben alumnos, lo único que requieren es un diagnostico medico, pasar una evaluación en el mismo centro y los tramites normales como en cualquier escuela, la curp, acta de nacimiento, identificación de los padres etc…

Los maestros capacitan en habilidades básicas a los alumnos de diversos grados escolares. Los especialistas determinan cuando un niño puede integrarse a la escuela regular.

Respecto a que si cobran por inscribirse, dijo que no, en ocasiones dijo se pide una cooperación voluntaria para materiales para trabajar en clase, pero no es obligatoria, reciben niños desde los 3 meses de edad hasta los 24 años que concluyen un curso de capacitación laboral.

Actualmente asisten 53 alumnos con discapacidad severa, pero si van avanzando, se desarrollan sus habilidades hasta de dejar el pañal a caminar, aprender a ir al baño, usar la cuchara, aprender a vestirse competencias básicas para la vida.

Y en la escuela lo básico escribir, leer, contar, comprar, contar monedas y ya más grandes taller de cocina, manualidades y piñatería, por estos días están enfocados en pastelería para Navidad.

Finalizó, a sembrar todos aprenden es parte de su formación mantener el huerto.