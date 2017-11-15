Escasea arena para construcción

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Las recientes lluvias que se registraron en la Región han impedido que los molinos de piedra produzcan arena y grava, lo cual escasea desde hace un mes aproximadamente y como consecuencia se incrementó el precio de estos materiales de construcción, ejemplo de ello el costo de la arena subió un diez por ciento.

Santiago Garza Siller propietario de un negocio que se dedica a la venta de material para construcción señaló que esta escases se debe a que es imposible que los molinos efectúen su trabajo por el material pétreo que se encuentra completamente húmedo.

Para poder abastecer del material para construcción a la clientela la trasladan de Monclova, Piedras Negras y Zaragoza, lo que ocasiona un gasto extra por el flete para el acarreo a esta localidad.

En la actualidad el precio del metro de arena y grava tiene un costo de 500 pesos, a pesar de este incremento registrado tiene una alta demanda. Mencionó el entrevistado que está en espera de que los molineros puedan trabajar para poder abastecer de arena y grava a los comerciantes en el ramo de la construcción.