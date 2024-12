Espera familia restos mortales de minero

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el corazón destrozado, familiares darán el último adiós a Sergio Gabriel Cruz Gaytán, cuando los restos mortales del minero fallecido en "El Pinabete" les sean entregados este próximo martes.

Tras revelarse la identidad del noveno minero esto el pasado jueves 28 de noviembre en la ciudad de Nueva Rosita, familiares cercanos a Sergio, utilizaron las redes sociales para expresar su sentir.

"Nunca me han gustado las despedidas, pero hoy con el corazón roto, te digo adiós cuñado, dieron contigo, fue largo el camino donde te encontrabas, pero créeme qué, aquí estuvimos esperando", expresó Dariana N.

En el mensaje también expresa -Fueron momentos hermosos que compartimos en familia y como siempre te lo dije, papá y mamá, son las manos perfectas para que tus hijas estén en el mejor lugar-.

Tus suegros y todos, jamás nos vencimos en encontrarte, me duele mucho esperar 2 años para llegar a esta noticia, recuerda que dije que no me gustan las despedidas, esto es un hasta luego, "Quekío" fuiste el mejor cuñado, Descansa en Paz.

Hasta el momento la familia no ha informado donde descansarán los restos de Sergio Gabriel quien deja una onda pena en cada uno de sus seres queridos.