Espera hospital de Palaú vacuna contra influenza

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.– Estamos como todos saben en la temporada invernal y aún no entra el invierno en forma, pero sin embargo, las temperaturas frías ya están haciendo sus efectos en las personas y hay mucha gripa, mucha laringitis y la población más susceptible son los niños menores de 5 años y los ancianos y los que tratamos en el sector salud, informó José Ignacio Calderón Ortiz, subdirector del hospital general de Múzquiz.

Es bien importante que la población esté enterada de que ya tuvimos una dotación de biológicos o sea de vacuna contra la influenza, en este caso la primera dotación que nos llegó son de 15 frascos y en cada frasco equivale a 10 dosis de vacunas, estamos hablando de 150 vacunas, este número muy apenas alcanzaría para lo que es el personal del hospital, pero estamos esperando en fechas próximas no muy distantes que ya nos hagan una dotación más grande, para que la población se acerque a aplicarse la vacuna, repito sería la población blanco que serían niños y adultos mayores de 60 años, diabéticos y otros que tengan enfermedades del sistema inmune deficiente.

La vacuna es completamente gratuita y solamente se le va a hacer la invitación a la población cuando ya tengamos el resto de la dotación para poderles servir, el horario sería en la mañana o en la tarde de 8 de la mañana a 8 de la noche, Hay una enfermera especializada en medicina preventiva de 8 a 2 de la tarde y otra que entra a la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche, en cualquier horario pueden venir a aplicarse la vacuna , avisaremos cuando llegue la nueva dotación para la población abierta.