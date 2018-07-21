Esperan permiso para producción de carbón

SABINAS, COAHUILA.- Confiando en que les sean otorgados permisos para la producción de carbón vegetal a productores del municipio de Juárez; Gabriela Kobel Lara señaló que solamente esperan la resolución de la Secretaría del Medio Ambiente.

Gabriela Kobel Lara, presidenta municipal de Juárez.

Entrevistada respecto al permiso de explotación de recursos vegetales en el municipio de Juárez, la Presidenta Municipal reconoció que después de la pesca, esta es la actividad productiva preponderante que ofrece a 70 productores la oportunidad de generar economía.

La funcionaria reconoció que fue en meses pasados cuando se realizaron mesas de trabajos con funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, para analizar los detalles de la explotación de los recursos vegetales y la producción de carbón que es utilizado en procesos de cocción de alimentos.

La Presidenta Municipal comentó que los productores han cubierto los requisitos solicitados por las autoridades estatales, motivo por el cual solamente están en espera del permiso oficial para reiniciar sus actividades.