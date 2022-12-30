Esperan sabinenses cumplir sus sueños

SABINAS, COAHUILA.- Desde arreglar un auto descompuesto para poder iniciar su negocio de ventas, tener mejor salud, que ya no haya pandemia, comprar un automóvil nuevo, mejores calificaciones, concluir una carrera, ir al gimnasio y tener mejor cuerpo y hasta casarse son algunos de los sueños más preciados para cumplir en el año que apenas asoma con esperanza, armonía y paz.

Doña Margarita Saucedo, paseaba en la plaza con su nieto, dijo que tiene mucha esperanza de cumplir sus metas, sonriente dijo que primeramente desea mejorar su salud ella y su esposo, dijo que su esposo tiene glaucoma, lo señaló, él estaba sentado en una banca, comentó “y yo tengo diabetes”, por este año no nos fue muy bien.

Sin embargo dijo no pierde la esperanza para el 2023 recuperar su salud ella y su esposo, indicó “Si tengo metas que cumplir, Dios me conceda que el próximo año podamos arreglar un carrito viejito que tenemos para poder vender algo, tamales o algo, porque este año nos fue del cocol” comenta sin perder la sonrisa.

Por ahí en la plaza dos amigas platicaban alegremente, María de Jesús Bautista dijo que espera que el próximo año le vaya muy bien en la escuela y quiere ser muy feliz.

Su amiga Vianey Magallanes, dijo quiere lograr sus metas pero sobre todo tener un automóvil, ambas coincidieron que el 2022 tuvo sus altibajos a veces les iba bien a veces mal pero terminan el año muy bien, son muy amigas y esperan serlo por muchos años.

Luz Clarita y Jesús Mendiola trabajan en la empresa Magna y terminan el año con trabajo ya entran el lunes a trabajar, comentaron sonrientes que esperan primeramente que ya no haya pandemia, por eso sienten que este año estuvo más o menos sintieron crisis y la pandemia los afectó.

Sin embargo primero desean empezar a trabajar y luego cumplir su meta que es casarse cuando tengan los medios, casarse primero Dios dijeron.

Kevin dijo que lo que más desea para el 2023 es acudir a un gimnasio para tener mejor condición e Isabel Rodríguez dijo que desea mejorar sus calificaciones en la Universidad, mejores que las que obtuvo en el presente año, señaló que no tienen ningún ritual para recibir el año solo brindan en familia para desearse todos los mejor en el año que entra.

Por su parte Argelia Rodríguez y Basilio Castañeda esperan que les vaya bonito, tener salud y prosperidad, ya que en el presente año y los anteriores no estuvo bien por la pandemia.

Argelia Rodríguez manifestó que si tiene planes para el 2023, sin embargo no quiere decirlos porque luego se ceban, dijo divertida.

Respecto a los rituales que realizan para que les vaya mejor dijo que le gusta poner canela en polvo y soplarla en dirección a su hogar, para que haya prosperidad.

Desean dijeron primeramente entrar al 2023 con salud, que haya unión familiar y que el trabajo no falte.

Silvia Flores es madre de dos pequeños un hombrecito de 6 años que estudia en la escuela Julia Tapia y una pequeña de dos años, su esposo trabaja en un lavado de autos y lo que más desea es que les vaya bien en el próximo año y no falte el trabajo.

En cuanto a los rituales de año nuevo dijo que ha visto uno en Tik Tok que le gusta en el que se usan lentejas, y piensa hacerlo para que haya abundancia en su hogar en el 2023.

Deseos hay muchos, pero los que más sobresalen son los deseos de salud, bien porque cuando hay salud, hay trabajo y abundancia, la armonía y paz también están en los pensamientos de todos, y esperemos que este espíritu de paz invada todos los hogares en la celebración de llegada de año se olviden los conflictos e impere el amor en todas las casas.