Estafan agencias con falsos viajes

DORA ISELA DE LA CRUZ / LA VOZ

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Por estos meses las familias aprovechan que sus hijos están de vacaciones para viajar a distintos lugares del país o del extranjero, para descansar y conocer lugares, la oferta de paquetes de viaje hacia playas y balnearios en muchas ocasiones se ofrece por internet o a través de carteles pegados en partes estratégicas de la ciudad y en ocasiones los precios son tentadores.

Sin embargo quienes adquieren estos viajes deben tener cuidado de que lo están haciendo ante negocios serios, informarse primero sobre quiénes están ofertando estos viajes, si tienen negocios establecidos, si su teléfono y domicilios son reales, ver los comentarios en las páginas porque ahí se puede advertir si se trata de personas fraudulentas.

Algunos viajes se ofrecen en carteles y son por parte de negocios que tramitan también visas.

El encargado de la oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor en la región Mario Alberto Martínez Robles, aclaró que se encuentra como responsable de esta oficina por el momento, no como titular, anteriormente Nayeli Camacho Mancha estaba al frente de la oficina de la Profeco.

Al respecto destacó que cuando se realizan este tipo de tratos entre quienes desean viajar y los que ofrecen sus viajes ya sea por internet o personalmente, debe realizarse un contrato en donde se especifique el servicio que se dará, porque debe haber algo por escrito para poder reclamar después si no se cumplió con lo acordado.

Primeramente dijo Martínez Robles hacemos la recomendación que pongan atención cuando contraten un servicio vía internet en los diferentes paquetes vacacionales que se ofrecen, asegurarse de que realmente existe esa empresa y en segundo lugar si están adheridos a Profeco.

Creemos que existen muchos fraudes, lo que pedimos es que haya una relación contractual entre los que prestan el servicio y los usuarios, porque tienen la obligación de otorgarlos, con todas las especificaciones como son domicilio fiscal, registro federal de causantes, teléfonos y también acerca de los beneficios que ofrecen traslados: en qué medio, hospedaje especificar hotel si es tres o cuatro o cinco estrellas, comidas que ofrecen, paseos, propinas.

Los parques acuáticos se incluyen en las promociones.

El problema viene cuando el trato se hizo de palabras y la empresa no se encuentra en el domicilio que marca ni los teléfonos contestan, es cuando no se sabe contra quien se va a proceder.

Las agencias de viajes deberán celebrar contratos de adhesión con Profeco, a la fecha ninguna agencia se ha registrado en la región, quienes ofrecen estos servicios los ofrecen sin ninguna regulación y están en la informalidad, la Procuraduría establece que haya una empresa y un domicilio fiscal, que se ofrezcan comprobantes fiscales y contratos formales.

Algunos de los ofrecimientos suenan atractivos porque ofrecen hospedaje, traslado, alimentos, paseos y hasta propinas por poco dinero, es un gancho que generalmente utilizan dijo el funcionario, una vez que las familias se encuentran en el transporte puede presentar fallas o incomodidades y cuando llegan a su destino resulta que el hotel no es el acordado ni las comidas las adecuadas o suficientes.

Las páginas de internet son dadas de baja y ni a quien reclamarle, por estos meses solo se ha presentado una queja ante Profeco por un incumplimiento de un viaje, la gente está solicitando la devolución de su dinero y se citará a la otra parte para que cumpla con la obligación o repare el daño económico.

Mario Alberto Martínez Robles está encargado temporalmente de la oficina de Profeco recibiendo quejas.

La mayoría de las quejas en el presente año aproximadamente 40, son contra quienes ofrecen servicios electrónicos, contra carpinteros o mecánicos, en la mayoría estos establecimientos se encuentran en la informalidad y los tratos se hacen de palabra y luego no se tienen las herramientas suficientes para proceder contra ellos.

Por otra parte algunas agencias que tramitan visas en la región también están proporcionando el servicio de viajes de placer y ofrecen paquetes además de la gente que los promociona por internet.

Es común encontrarlos en páginas como Ciberpulga, Liverpulga, Mercado Libre entre otras páginas y también impresas las promociones en carteles en el centro de la ciudad en Sabinas y Nueva Rosita.

Los afectados no tienen la cultura de exigir comprobantes a quienes les ofrecen el servicio y en ocasiones se los entregan pero los traspapelan o los tiran, hay mucha ignorancia al respecto, por otra parte la revista del Consumidor hace lo propio para que la gente se proteja y esté informada al respecto de cualquier fraude o incumplimiento de contrato.