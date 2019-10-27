Estafan con programas federales

NUEVA ROSITA, COAH.- Sujetos vivales están tratando de extorsionar a las personas que están en diferentes programas sociales que ofrece el Gobierno Federal, ofreciéndoles préstamos tipo tandas a nombre del Presidente de la República.

Claudia Garza del Toro coordinadora de los programas sociales, señalo que estas tandas que se están ofreciendo en la totalidad de los Municipios de la Región Carbonífera son totalmente falsas.

Estos programas no los ofrece el Gobierno Federal y menos a través de terceras personas, los sujetos vía telefónica se comunican con los beneficiarios de los programas solicitándoles números de su cuenta para depositarles sus tandas.

Solamente los Servidores de la Nación pueden orientarlos para cualquier información sobre los programas asistenciales que otorga el Gobierno Federal, sin que intervengan personas extrañas.

Garza del Toro, hace un llamado a los beneficiados de los distintos programas principalmente para los adultos mayores para que no caigan en las llamadas de extorsión las cuales ya son investigadas.