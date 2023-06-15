Estalla medidor al exterior de escuela

NUEVA ROSITA, COAH. - Un corto circuito que se registró en el medidor de energía eléctrica que se ubica en el exterior de la escuela primaria Manuel Acuña, provocó pánico entre los maestros, personal administrativo y de intendencia que aún se encontraban laborando en el citado plantel educativo.

Todo hace indicar que la temperaturas calcinantes originaron que se incendiara el medidor al igual que parte de la mufa que se encontraba semi doblada por lo ocurrido, transeúntes y personal del citado plantel educativo solicitaron el apoyo a la cuadrilla de CFE para que cortara la energía eléctrica ante el temor de que fuera ocasionar un desastre mayor.

Afortunadamente los alumnos ya habían salido de clases, solamente se encontraba el personal para finalizar sus labores escolares quienes señalaron que sin motivo aparente comenzó a incendiarse el medidor y no fue provocado por un vehículo pesado que supuestamente se llevó de encuentro el cableado.

Los vecinos se alarmaron al observar que salía fuego del medidor de energía eléctrica además alertaron a los transeúntes que pasaban por el lugar para evitar que se acercaran donde se registraba el incendio que se ubica en un sector de la colonia Comercial.

La cuadrilla de empleados de CFE llegó a la escuela para cortar la energía y trabajar en la reparación del alambrado del medidor para reanudarse el servicio el día de mañana y que los alumnos puedan contar con luz.