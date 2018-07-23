Estampa su moto contra caballo

NUEVA ROSITA COAH.- La madrugada de ayer se registró un grave accidente donde un motociclista resultó gravemente herido, tras impactarse con un caballo que andaba suelto sobre la carretera que conduce a la colonia Rovirosa.

Alexis de la Rosa resultó con graves heridas en la cabeza.

El conductor de la motocicleta se identificó como Alexis de la Rosa de 22 años de edad, el cual indicó que salió volando luego del impacto, mientras que el caballo resultó con graves fracturas, quedando tirado en el lugar de los hechos.

Alexis de la Rosa, acudió por su propio pie a la Central del Heroico Cuerpo de Bomberos ya que se encontraba a escasos metros del lugar, por lo que rápidamente socorristas y paramédicos lo atendieron para curar las fuertes heridas en la cabeza.

Cabe mencionar que el caballo fue rescatado y resguardado del lugar para también ser curado de las heridas que sufrió tras el fuerte impacto que se llevó con la motocicleta.

Después de que Alexis de la Rosa fue atendido con primeros auxilios fue trasladado al Hospital General, pues sufrió golpes en la cabeza.