Están en la mira, Casas de Empeño

NUEVA ROSITA,COAH. Las casas de empeño ubicadas en el municipio de San Juan de Sabinas, serán visitadas por los elementos de seguridad pública en busca de los artículos robados que amantes de lo ajeno han sustraído durante los atracos que se han registrado últimamente.

En algunas ocasiones los objetos robados los han rescatado de las casas de empeño que operan en el municipio, desconociendo los oficiales las normas con que se rigen estos lugares para comprar objetos que no son de su propiedad por lo tanto no pueden aportar algún documento sobre la prenda que entregan.

El Director del Mando Único Francisco Alberto Garza Sifuentes expresó que estarán visitando estos lugares durante las investigaciones que se realizan para esclarecer los robos que se han registrado en el municipio donde han sustraído artículos de valor entre los que se encuentran aparatos de sonido y joyería.

Las denuncias que presentan los afectados se les da seguimiento con el propósito de detener al o los presuntos responsables de robo, lamentablemente después de la consignación a las autoridades correspondientes les aplican una condena menor, cuando recuperan su libertad vuelven a delinquir.

Exhortó el jefe policiaco a la población que denuncien los delitos de robo para que en dado momento al detener a los presuntos responsables no puedan recuperar fácilmente su libertad por falta de pruebas de delito, ya que no habrá quien lo relacione en los atracos registrados con anterioridad en sus domicilios o su persona.