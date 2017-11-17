Evacuan Coppel

SABINAS, COAH.- La mañana de ayer se realizó un simulacro en la tienda departamental Coppel en lo que fue el segundo simulacro del año, por lo que trabajadores lo hicieron con más profesionalismo.

José Pichardo González, coordinador de Protección Civil Municipal en esta localidad, informó que no hay como tener una buena seguridad para su personal así como para las personas que acuden a realizar sus compras en la citada tienda.

El entrevistado mencionó que se desalojaron las dos plantas, por tal motivo Protección Civil estuvo apoyada por parte de Fuerza Coahuila así como Bomberos y Policía Municipal.

La gente ya ve estos ejercicios más que por la seguridad de cada uno, son muy buenos estos simulacros esto con la finalidad de evitar alguna emergencia o más que nada que nada accidentes personales.

Las cuadrillas internas de la citada tienda van trabajando cada día más aún con algunos detalles pero lo más importante un mejor sabinas para vivir sobre todo en seguridad y están evaluando que no hay más que realizar los simulacros sobre todo viendo por ellos mismos y por la comunidad.