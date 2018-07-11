Exhiben a ladrones

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Prófugos de la justicia se encuentran un hombre y una mujer que atracaron varios negocios de la cabecera municipal.

La pareja conformada por un hombre de 30 años de edad y una mujer de por lo menos 40, fueron videograbados robando en una tienda de bisutería ubicada sobre la calle Santa Rosa entre Morelos y Abelardo Menchaca.

Gracias al video, otros comerciantes reportaron más atracos, como el ocurrido en una pequeña plaza ubicada en el barrio Fundadores, donde faltó joyería.

Al revisar las cámaras de seguridad se percataron que se trataba de la misma pareja que había hurtado en el primer negocio.