Exhiben ladrones en redes sociales

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Desesperados ante los nulos resultados en la investigación de robos y detención de los delincuentes, ciudadanos se han visto en la ciudad de publicar a los presuntos en redes sociales para que la gente los identifique.

Luego de pedir el anonimato para no verse afectado, un vecino de la zona centro reclamó que los robos continúan sin control en la ciudad, “no sentimos que se haga algo al respecto”.

“Hemos llegado al punto de cuidarnos nosotros mismos, no nos queda de otra más que hacer pública nuestra mala experiencia al sufrir un asalto”, indicó el ciudadano.

Mencionó que a pesar de la buena voluntad y disposición de la alcaldesa, quien ha mostrado su respaldo para atacar este asunto, consideró falta empeño por parte de las autoridades policíacas para redoblar esfuerzos.

“Es urgente que se establezcan estrategias por parte de la autoridad porque no es posible que se siga afectando el patrimonio de las familias y nadie haga nada”, dijo.

Añadió “no podemos dejar este tema pasar, puesto que no es un asunto de robo aislado; hay ladrones que ante la impunidad hacen su agosto y lo mismo roban viviendas que comercios o averían los coches”.

Recalcó, que tienen que existir sanciones ejemplares y continuar con las mejoras al sistema penal para evitar que se tarden más en detenerlos qué en lo que salen libres para continuar delinquiendo.

Como residente de esta ciudad y afectado en varias ocasiones dijo “estamos haciendo lo que nos corresponde, instalando cámaras de seguridad, no manejando grandes cantidades de efectivo, teniendo mucha comunicación con nuestra familia y vecinos”, pero abundó, es tiempo de que las autoridades refuercen estrategias de manera urgente.