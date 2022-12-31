Exhortan a cuidar la salud

SALTILLO, COAH.- Con el objetivo de velar por la integridad y el bienestar de los coahuilenses, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud de Coahuila, exhortó a la población a tomar precauciones ante la prevalencia de afecciones cardiovasculares durante la temporada invernal, principalmente a quienes padecen de enfermedades crónico degenerativas.

Al respecto, el Secretario de Salud del Estado, Roberto Bernal Gómez, explicó que este tipo de padecimientos aumentan hasta un 20 por ciento en invierno, perjudicando más a las personas de edad avanzada, con diabetes, hipertensión o alguna enfermedad cardiovascular.

“En la época invernal, las enfermedades crónicas tienden a agudizarse, puesto que las bajas temperaturas reducen el diámetro de los vasos sanguíneos, aumentan la presión arterial y también la frecuencia cardiaca. Esta alteración provoca a su vez el incremento de la demanda de oxígeno del organismo”, indicó.

Añadió que otro factor para la prevalencia de estas afecciones es que durante las bajas temperaturas la población disminuye su actividad física, hay mayor ingesta de alimentos ricos en calorías y grasas, además del aumento en la incidencia de enfermedades respiratorias.

“El ejercicio físico, acompañado de una dieta saludable, es el mejor aliado para prevenir accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares. Por otro lado, es fundamental cuidarse de las infecciones del tracto respiratorio, cuyos efectos están ligados con el agravamiento de la insuficiencia cardíaca y eventos isquémicos”, advirtió.

Resaltó que en temporada de frío se desarrollan diversas patologías, como lo son la cardiopatía isquémica, angina de pecho e infarto de miocardio, mismas que aparecen en mayor frecuencia en los adultos mayores, niños y personas con enfermedades.

Ante este panorama, el Secretario de Salud resaltó que, como parte de la estrategia de salud pública impulsada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, Coahuila es considerado como Estado pionero en la implementación del “Código Infarto”, un protocolo enfocado a atender a pacientes que llegan a presentar infarto agudo al miocardio

“Está enfocado en la atención del infarto de una manera rápida, con el apoyo de personal altamente calificado y el apoyo de atención de urgencias de primer nivel, como es el caso de las ambulancias de alta tecnología que pueden ofrecer el medicamento base y diagnosticar este padecimiento con el apoyo del electrocardiograma móvil y videollamadas en el trayecto hacia el hospital”, reiteró Erik Varela Cortés, Subsecretario de Atención Médica de Urgencias.

Enfatizó que esta atención se brinda de manera gratuita a la población a través de las ambulancias del SAMU, las cuales cuentan con un laboratorio portátil de pruebas rápidas para detectar un infarto, facilitando la atención adecuada para elevar la sobrevida de los pacientes.