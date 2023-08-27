Exhortan a no comprar libros

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Después de haber dedicado toda una vida a la labor del Magisterio con 35 años de trayectoria en la educación, el profesor Carlos Mendoza Vargas mencionó que todos los cambios son para mejorar hablando del tema de los libros de texto gratuito, sin embargo, mencionó estar en contra de que el Gobierno Federal quiera imponer una ideología.

“Yo he sido partidario siempre del humanismo, del pensamiento libre, de que cada persona decida cuál es su futuro y, a la vez, soy enemigo de adoctrinamientos, de no promover la ciencia”, resaltó.

Agregó que se preocupó toda la vida por dar la certeza al individuo que la escuela es el camino más fácil para poder acceder a los satisfactores pues con el estudio pueden tener la economía y, sí existe esto se tiene prácticamente garantizado el sustento, la habitación, los servicios de agua, de drenaje y telefonía, pero, aseveró hoy en día tal parece que nos quieren imponer todo.

Agregó que está en contra también que se haga negocio con los libros de texto gratuito, nadie puede vender el acervo por ello exhortó a los padres de familia a no comprar libros puesto que el problema que atañe en la actualidad tiene que solucionarse.