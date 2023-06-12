Exigen en Rosita que investiguen a los balnearios

Familias afectadas por la falta de agua potable exigen a las autoridades correspondientes que investiguen a los dueños de albercas y chapoteaderos de donde están sacando el vital líquido si supuestamente no hay para abastecer a los habitantes de siete colonias que carecen el servicio.

Ernesto Villa, habitante de la colonia Maseca elevó su queja públicamente con la finalidad de que no se esté desviando el agua para esos lugares que hacen negocio al rentarlos, mientras que las familias andan peregrinando en busca del vital líquido.

La mayoría de los usuarios de las siete colonias afectadas tienen más de una semana sin contar con el servicio, las calcinantes temperaturas que se registran que oscilan entre los 40 y 45 grados centígrados a la sombra los obliga a denunciar públicamente los hechos para que su queja llegue antes las instancias correspondientes.

" Mientras que los dueños de las albercas hacen negocio con el agua, nosotros carecemos del vital líquido, ¿quien la está vendiendo? de donde la están sacando para contar con agua hasta el tope?, ojalá y que algún funcionario pueda responderme las preguntas que hago".

Por el momento no hay nadie que les ayude llevándoles agua mediante las pipas como lo hicieron en años anteriores, los afectados ya se cansaron de solicitar la ayuda mediante las redes sociales y no hay ni quien los apoye.

Las colonias afectadas son Progreso, Sarabia, Maseca, Prolongación Progreso y Allende, así como Antonio Gutiérrez y Mina Siete, aunque puede crecer el número de sectores al momento en que se comience a racionar durante la temporada de verano.