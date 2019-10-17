Exigen ex mineros atención del IMSS

NUEVA ROSITA, COAH.- La clínica 24 del Seguro Social no cuenta con titular del departamento de medicina de trabajo, lo que molestó a los ex trabajadores de la Mina V de la Esmeralda ubicada en la Villa de San Juan de Sabinas quienes ayer se manifestaron en la institución médica.

El grupo de 40 obreros se concentraron en el Seguro Social desde temprana hora solicitando dialogar con los directivos en busca de una respuesta a su demanda.

Los mineros señalaron que no pueden laborar en ningún desarrollo minero si no llevan el documento donde medicina de trabajo les marque la discapacidad que presentan al momento de abandonar su fuente de trabajo.

Cabe señalar, desde el cierre de la mina los trabajadores solicitaron la intervención del sindicato minero para que agilizaran este trámite, pero hasta el momento no hay respuesta a su petición.

La mayoría de los reajustados ya fueron reubicados en otros complejos mineros, pero no podrán laborar hasta que sean marcados y a partir de ese momento comenzarán a trabajar con nuevo expediente clínico al ser contratados por otra empresa.