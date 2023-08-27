Exigen justicia por la muerte de Karla

NUEVA ROSITA, COAH. Sin llegar a un acuerdo reparatorio sobre la muerte de Karla Olivo quien perdió la vida en una volcadura el pasado mes de junio, Juan Ignacio presunto responsable de su muerte quien ya recuperó su libertad se pasea sin ninguna preocupación por las calles de la Villa de San Juan de Sabinas de donde es originario.

Alejandro Olivo Alvarado padre de la hoy occisa dijo que cubrió los gastos de los funerales de su hija que ascienden a 14 mil pesos, hasta el momento el presunto responsable no cubre los daños ocasionados.

El padre de Karla enfatizó que desea justicia por la muerte de su hija que no merecía morir de esa forma trágica en manos de Juan Ignacio que manejaba la unidad bajo los efectos de enervantes.

"Ni el presunto responsable mucho menos sus familiares se han acercado para llegar a un arreglo satisfactorio, hasta los funerales de mi hija los pague yo, aunque en realidad yo no deseaba que me pagaran la muerte de mi hija porque ni con todo el dinero del mundo me la van a regresar, yo exijo justicia".

Alejandro Olivo, pidió a las autoridades que actúen en contra del presunto responsable antes de que su familia haga justicia por su propia mano en vista de que las autoridades tampoco le han notificado el avance de los hechos.

Karla Olivo dejó en la orfandad a un niño de 10 años de edad, el padre biológico está a cargo del menor que a pesar de tener poco tiempo de separados también exige justicia por la muerte de la madre de su hijo.