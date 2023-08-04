Exigen respeto discapacitados

NUEVA ROSITA, COAH. - Discapacitados exigen a los automovilistas que respeten sus espacios que se ubican en los diferentes centros comerciales debido a que todos son ocupados por personas sanas.

El señor Ramiro Morales quien se encuentra postrado en silla de ruedas, dijo que no hay cultura entre los automovilistas principalmente los que ocupan sus espacios, mientras que a ellos los obligan a estacionarse retirado de la puerta principal de los negocios.

Lamentó que los automovilistas no respeten los lugares asignados para ellos y esto lo observa desde hace seis años en que quedó discapacitado al perder una de sus extremidades inferiores.

Además solicitó a los comerciantes que construyan más rampas principalmente donde este el embanquetado alto para que puedan transitar libremente mientras realizan sus compras.

El entrevistado agradeció al Gobierno de Coahuila y al DIF Estatal por facilitarles las unidades de Unedif que utilizan para desplazarse a bajo costo y cómodamente sin que tengan que buscar un estacionamiento indicado para ellos.

Además les otorgan boletos en forma mensual para que puedan utilizarlos al momento en que requieran del servicio de las unidades de Unedif para trasladarse desde un hospital hasta un centro de diversión.