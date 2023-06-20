Éxito “De mi closet al tuyo”

MÚZQUIZ, COAH.- Debido a la gran respuesta que tuvo el programa “De mi Closet al Tuyo” este se llevará a cabo por segunda ocasión en próximo 25 de junio, en el auditorio municipal aseguró Fátima Durán titular de IMJUVE y organizadora del evento.

1 / 3 “De mi Closet al Tuyo” este se llevará a cabo por segunda ocasión en próximo 25 de junio. 2 / 3 La alcaldesa del municipio Licenciada Tania Vanessa Flores Guerra, brindó todas las facilidades necesarias. 3 / 3 ❮❯

Mencionó que la primera edición realizada el pasado domingo, fue un total éxito, fueron más de 10 expositores los que acudieron a mostrar sus mercancías en busca de tener un ingreso extra para sus familias.

“Nos sorprendió el éxito que tuvo el programa, y debido a eso y a que los expositores así lo pidieron, es que vamos a tener una segunda exhibición el próximo 15 de junio en las mismas instalaciones del auditorio municipal” dijo la titular de IMJUVE.

De la misma manera, mencionó que la alcaldesa del municipio Licenciada Tania Vanessa Flores Guerra, brindó todas las facilidades necesarias para que se lleve a cabo este programa, que deja ingresos extras para las familias muzquenses.