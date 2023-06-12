Éxito total en el torneo de voleibol

MÚZQUIZ, COAH.- Todo un éxito la organización y realización del Segundo Circuito Estatal de Volibol en su segunda edición, en donde participaron más de 20 equipos en diferentes categorías y provenientes de diversos municipios del estado, en donde se contó con todo el apoyo para la organización y premiación por parte de la administración municipal encabezada por la Licenciada Tania Vanessa Flores Guerra.

El evento tuvo dos campeones en la rama varonil R&B de Cuidad Acuña y subcampeón La Joya de Monclova, en la rama femenil las campeonas fueron GIMA de Torreón y las subcampeonas Diablas Saucedo de Saltillo.

Cabe destacar la importante intervención de los equipos de la localidad, el equipo La Tribu Múzquiz, logró avanzar a 4tos. de final, con un récord de 3-1, ganando en fase de grupos a los equipos Ave Cuervos Saltillo, Selección Juvenil de Tamaulipas y Parrita Jr. Piedras Negras, sucumbiendo ante el equipo La Joya de Monclova ( equipo Subcampeón del torneo).

Para este importante torneo, se contó con equipos representantes de los municipios de Saltillo, Cuatro Ciénegas, Monclova, Torreón, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nueva Rosita y Múzquiz.

El Profesor César González, titular de fomento deportivo, agradeció grandemente el apoyo incondicional de la alcaldesa Tania Vanessa Flores Guerra, para que este tipo de eventos deportivos de primer nivel regresen a la localidad como en los mejores años