Explota tanque de gas en patio en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un cilindro de gas explotó en el patio de un domicilio ubicado sobre la calle Presidente Juárez del barrio El Panteón, por fortuna no resultaron personas heridas.
El director de Protección Civil, Gustavo Vázquez Zapata informó que se actuó de inmediato para atender a la familia afectada, entrevistándose con la ciudadana Rosaura González de León.
La fémina mencionó que preparaba comida en una fogata en el patio de casa-habitación marcada con el número 1706 cuando sobrevino la explosión en el cilindro ya que tenía una fuga de gas.
Cabe señalar la pronta movilización de los cuerpos de emergencia ayudó a que estos hechos no pasaran a mayores, retirando del inmueble a los inquilinos.
Posteriormente los elementos de Protección Civil y Bomberos procedieron a realizar el retiro del cilindro de gas averiado.