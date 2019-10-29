Falla la federación por suprimir fondo minero

Se considera una falla en la estrategia del Gobierno Federal no bajar los recursos del Fondo Minero a los municipios que dependen de esta actividad económica y asignar el recurso que se obtiene con los impuestos que se cobra a las empresas mineras a otros rubros, y descuidar las comunidades.

Representante del Sindicato Nacional Democrático, que tiene adherido a trabajadores que se dedican a la minería, señaló que es necesario que el recurso llegue a los municipios y la gente que se dedica a esta actividad.

Gerardo Flores Escobedo, Vocero del Sindicato Nacional Democrático.

Gerardo Flores Escobedo, mencionó que es necesario que los impuestos que se obtienen de la minería, se destinen a los municipios en los que se obtiene este recurso, para que se lleven a cabo obras de infraestructura que beneficien a la población.

Se habla que son 400 millones de pesos que se dejarán de percibir anualmente al cancelarse el Fondo Minero, y este recurso se destinará a otros rubros.

“Anteriormente se decía que “la tierra es de quien la trabaja”, aquí la mina no es de quien la trabaja, pero si los beneficios que se obtienen con el pago de impuestos de estas empresas y que se debe aplicar para la gente de estas comunidades”.

Comentó que si el problema es la corrupción y el manejo del recurso, deberían atacar esta problemática, pero no suspender el recurso, ya que esto ayuda al crecimiento y desarrollo de las comunidades.

Lo mismo se ve en el sector salud, donde se señala la corrupción en la compra de medicina, y se está afectando a la población que no recibe su tratamiento contra el cáncer, lo mismo se presentó en las guarderías, que tras denunciar corrupción se suspendió el programa y afectó a miles de menores que utilizaban este servicio.

El portavoz sindical consideró que la federación está trabajando de manera inversa, que en lugar de resolver un problema que es la corrupción, está afectando miles de ciudadanos con la suspensión de los programas y asignación de recursos.