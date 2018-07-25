Fallece editorialista

SABINAS, COAHUILA.- Gran consternación causó la muerte del editorialista Francisco Márquez Martínez, la primeras horas de ayer en el Hospital General de zona #24 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nueva Rosita, dejando gratos recuerdos y enseñanzas a quienes siguieron su labor periodística, siempre de línea crítica.

Fallece el editorialista sabinense Francisco Márquez Martínez.

A los 83 años de edad, Francisco Márquez Martínez dejó este mundo ayer alrededor de las 06:00 horas, acompañado de su familia que lo despidió en su habitación del IMSS en Nueva Rosita, donde era atendido de un padecimiento crónico.

Medios de comunicación electrónicos dieron la triste noticia que causó consternación a la sociedad sabinense, que lo recuerda con admiración y respeto a su valentía, ya que durante el desarrollo del programa televisivo “Tijeretazos”, realizaba fuertes críticas a los gobiernos de los tres niveles.

De la misma manera, se recuerda en toda la Región Carbonífera por su ácida manera de redactar los sucesos noticiosos plasmados en las ediciones mensuales del periódico Tranchete, que era del gusto general.

El cuerpo de Francisco Márquez Martínez fue entregado por la tarde a su familia, por lo que será hasta hoy miércoles cuando se le dé la última despedida.