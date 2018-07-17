Fallece médico legista de Fiscalía General

SABINAS, COAHUILA.- El doctor Pedro Javier Guajardo Taboada, que lamentablemente falleciera el pasado fin de semana en la ciudad de Saltillo, fue un profesionista muy destacado que entre otras obras realizadas en vida, fundó la delegación local de la Cruz Roja, aseguró el historiador Gerardo García Ayala.

Gerardo García Ayala, historiador de Sabinas.

El reconocido cronista e historiador reconoció que Sabinas está de luto con el fallecimiento del destacado profesionista, que nacido en esta ciudad el 27 de febrero de 1951, siendo sus padres don Pedro Guajardo Martínez y doña Rosario Taboada Carreón. Estudió la escuela primaria en esta ciudad, la educación secundaria en la Venustiano Carranza; posteriormente en la Ciudad de México, donde realiza estudios de preparatoria y la carrera de médico cirujano en el Instituto Politécnico Nacional.

El doctor Pedro Javier Guajardo Taboada fue médico municipal, posteriormente en 1985 fue fundador de la delegación local de la Cruz Roja Mexicana, médicos legista en la Procuraduría General de Justicia del Estado, médico urgenciólogo en la Clínica del Magisterio, así mismo atendía un consultorio particular ubicado frente a la plaza principal.

Después de una vida dedicada a la medicina y apoyo de muchas organizaciones civiles, el pasado domingo falleció en la ciudad de Saltillo a la edad de 67 años, sobreviviéndole su esposa Dolores Medina y sus hijos Gabriel y Gabriela Guajardo Medina.