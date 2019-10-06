Faltan 300 médicos en las UMF del IMSS

NUEVA ROSITA, COAH.- Más de 300 médicos especialistas faltan en las diferentes clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila, la mayoría de los profesionistas que prestan su servicio social buscan quedarse a residir en otros Estados.

Los médicos generales que solicitaron su residencia en esta localidad recientemente recibieron su base después de varios años de prestar sus servicios dentro de la clínica 24 del Seguro Social.

Seguro Social de la ciudad de Nueva Rosita.

Miguel Ángel Rivera Castañeda, delegado de la sección 12 del sindicato Nacional de trabajadores del Seguro Social, señaló que se tiene contemplado brindar bases a por lo menos a 30 médicos generales.

Es una preocupación por parte del doctor Alejandro Cantú López Líder sindical, que todas las plazas vacantes queden cubiertas para darle un mejor servicio a los derechohabientes de los diferentes hospitales de la Entidad.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social está ofreciendo buenas prestaciones para los médicos que se queden a prestar sus servicios en la clínica 24 del IMSS.