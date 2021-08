Familias mineras exigen justicia

EJIDO LA MOTA, COAH.- A 2 meses de la tragedia registrada en la mina MICARAN donde fallecieron ahogados el 4 de junio 7 trabajadores tras la inundación del desarrollo de carbón, la familia de quien en vida respondía al nombre de Pedro Ramírez Sánchez de 26 años de edad, sigue exigiendo justicia.

“Ya nos olvidaron”, dijo Cecilia Sánchez al referirse a las autoridades de la Secretaría del Trabajo involucradas en hacer que se cumpla la ley a favor de los deudos.

Dijo que los trámites para la pensión en su caso van muy lentos, nos quieren dar 1, 500 pesos por mes cuando en un principio estipularon la cantidad de 7 mil 700 pesos.

Esto no se me hace justo por eso no firmé la pensión, ya que mi hijo también era un ser humano como todos los que se quedaron atrapados en la mina, “Yo creo que no merece ni menos ni más”.

Señaló que el pasado miércoles 4 de agosto se cumplieron ya, dos meses de esta tragedia y su intención era llevar flores a la tumba de su hijo, sin embargo, añadió, cómo si no tenemos dinero ni para un arreglo floral.

“Esto duele mucho, como si fuera el primer día, porque era mi hijo, expresa la madre de familia entre lágrimas, destacando que su hijo trabajaba para apoyarla a ella y, a su padre pues con una pensión no se alcanza para subsistir, eso fue, dijo, lo que orilló a Pedro a entrar a esa mina donde llevaba 2 días laborando.

Señaló que la última vez que vio a su hijo, recuerda que como todas las veces este le dijo “Ya me voy mamá” y ella le contestó “Dios te bendiga mi niño” de ahí ya no lo volví a ver, exclama.

“Pasaron 2 horas y fue mi esposo el que me dio la noticia, que mijo se había quedado atrapado ahí, era como para volverme loca, mencionó el ama de casa”.

“Hoy a mi muchacho lo recuerdo como era él, pues yo no puedo vivir, no puedo estar en paz, nunca se me va a olvidar mi hijo y que él no merecía morir en ese lugar”.

Dijo que ahorita como está la economía, tienen mucha necesidad por eso pide a las autoridades se avoquen a buscar traer más fuentes de empleo y que no se olviden de los deudos.

Agradeció a su vez, el apoyo brindado por las personas que se han acercado a su hogar llevándole despensas.

“A mí me quieren dar una pensión de 1, 500 pesos que jamás se las voy a aceptar pues no entiendo por qué ahora me salen con esto de tal manera que no voy a firmar eso”, externó Cecilia Sánchez.

“Yo les regresaría todo lo que me han dado por tal de que me regresaran a mijo con vida, daría hasta mi vida si eso hubiera sido necesario, pero que mi hijo no se me hubiera ido”, mencionó desconsolada el ama de casa.